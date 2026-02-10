Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
09:31, 10 февраля 2026Авто

В России рухнули продажи одного типа автомобилей

Аналитик Целиков: В России сократились продажи пикапов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России продолжают сокращаться продажи пикапов. Такие данные опубликовал аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале. В 2025 году показатель снизился на 25 процентов, а за январь 2026-го рухнул еще на 30 процентов — до 1,3 тысячи автомобилей.

При этом общее падение авторынка в прошлом году составило 16 процентов, и 9,5 процента — по итогам января 2026-го. Доля сегмента пикапов упала на 1,6 процента. Сейчас на российском рынке продается такой тип автомобилей китайской компании JAC. В прошлом году продано почти пять тысяч машин, в январе продажи рухнули на 47 процентов. На втором месте по популярности — Sollers (192 проданных машины), а третье место за продукцией УАЗа (187 пикапов). У обоих российских брендов динамика лучше среднерыночной. Четвертое место у Changan — 163 автомобиля. Замкнул пятерку лидеров американский RAM, продажи которого продолжают набирать обороты.

Ранее эксперт отмечал, что январь 2026 года на российском авторынке ознаменовался ростом регистраций электромобилей — 835 новых машин, что на 28 процентов выше результата января прошлого года (652 единицы).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За несколько дней до свадьбы». Стали известны подробности смерти награжденного Путиным в один день с Суровикиным экс-вагнеровца

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Появились подробности о попытке контрнаступления ВСУ в Запорожской области

    Шансы Петросян на золото Олимпиады в фигурном катании возросли

    Раскрыты ухудшающие состояние кожи зимой популярные ошибки

    Российский «Провод» поразил тысячу целей

    В России автомобилисты стали чаще ухаживать за машинами самостоятельно

    Действия робота-доставщика в центре Москвы возмутили ГИБДД

    Союзнику России спрогнозировали скорый топливный коллапс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok