В России рухнули продажи одного типа автомобилей

Аналитик Целиков: В России сократились продажи пикапов

В России продолжают сокращаться продажи пикапов. Такие данные опубликовал аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале. В 2025 году показатель снизился на 25 процентов, а за январь 2026-го рухнул еще на 30 процентов — до 1,3 тысячи автомобилей.

При этом общее падение авторынка в прошлом году составило 16 процентов, и 9,5 процента — по итогам января 2026-го. Доля сегмента пикапов упала на 1,6 процента. Сейчас на российском рынке продается такой тип автомобилей китайской компании JAC. В прошлом году продано почти пять тысяч машин, в январе продажи рухнули на 47 процентов. На втором месте по популярности — Sollers (192 проданных машины), а третье место за продукцией УАЗа (187 пикапов). У обоих российских брендов динамика лучше среднерыночной. Четвертое место у Changan — 163 автомобиля. Замкнул пятерку лидеров американский RAM, продажи которого продолжают набирать обороты.

Ранее эксперт отмечал, что январь 2026 года на российском авторынке ознаменовался ростом регистраций электромобилей — 835 новых машин, что на 28 процентов выше результата января прошлого года (652 единицы).