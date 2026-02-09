В России резко выросли продажи одного типа машин

Аналитик Целиков: В России выросло число регистраций новых электромобилей

Январь 2026 года запомнится на российском авторынке ростом регистраций электромобилей — 835 новых машин, что на 28 процентов выше результата января прошлого года (652 единицы). Такие данные опубликовал аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале. Он отметил, что в общей структуре продаж новых легковых машин доля электрокаров превысила отметку в один процент.

Эксперт напомнил, что в 2025 году реализация «электричек» сократилась на 30 процентов, до 12 542 единиц, а доля снизилась до 0,8 процента.

«В январе топ-5 брендов достаточно сильно изменился относительно прошлого года. Из первой пятерки вылетели AmberAuto, Avatr и "Москвич". При этом лидер сегмента сохранил свою позицию», — указал Целиков.

Первенство у марки Evolute с 212 зарегистрированными автомобилями. На ее долю пришлось более четверти всех продаж (25,4 процента). На вторую строчку поднялся бренд Geely, чему способствовало начало продаж электрокроссовера EX5. С третьей по пятую позиции расположились автомобили, поставляемые по альтернативным каналам. Среди них Xiaomi (99 машин), Zeekr (91) и BYD (76).

Также в январе было зарегистрировано 16 новых Tesla. Бренд «Москвич» реализовал 11 электрокаров, а калининградский «АмберАвто», активно продававшийся осенью, в первый месяц года отчитался только о трех проданных «A5».

Ранее автоксперт Егор Васильев отметил спад интереса к китайским машинам, стоимость которых начинается от 3 миллионов рублей.