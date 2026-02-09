Реклама

13:42, 9 февраля 2026Авто

Эксперт оценил ситуацию со спросом на китайские машины в России

Эксперт Васильев отметил спад интереса к китайским машинам от 3 млн рублей
Марина Аверкина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В России нет снижения спроса именно на китайские автомобили, заявил «Прайм» автоэксперт Егор Васильев. Так он прокомментировал сообщения СМИ о резком снижении продаж машин из Китая. Эксперт отметил, что в настоящее время есть меньший интерес к машинам стоимостью от трех миллионов рублей, но это объясняется всплеском продаж во второй половине 2025 года — из-за повышения утилизационного сбора.

Российский автомобильный рынок в целом переживает сложный период. «За 2025-й год было продано немногим более 1,3 миллиона авто. И вполне очевидно, что первыми пострадают дилеры», — отметил специалист.

Ситуацию ухудшает избыточное количество дилеров по регионам и по отдельным китайским брендам, говорит Васильев. При том, что машины из КНР занимают значительную долю рынка, далеко не каждое представленное имя стало популярным. На спросе также отражается и качество представленных россиянам машин.

Среди типичных проблем китайских автомобилей эксперт указал работу систем климат-контроля, неполадки с электроникой, приводами дверей и настройками трансмиссии. Он подчеркнул, что у официально представленных в России брендов подобные недостатки встречаются нечасто и оперативно устраняются. По-прежнему актуальной для многих китайских автомобилей остается слабая устойчивость кузова к коррозии. Поэтому зимой, когда дороги активно обрабатывают реагентами, важно регулярно посещать мойку.

Эксперт уверен, что в ближайшей перспективе спрос на автомобили из Китая должен возрасти за счет открытия сборочных площадок на территории страны. Это отразится и на ценах отдельных моделей. Их снижение также будет стимулировать рост продаж.

Ранее стало известно о том, что в России появятся четыре новые модели легендарных мотоциклов Jawa индийской сборки.

