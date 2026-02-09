Легендарные мотоциклы Jawa получили ОТТС в России

В России появятся четыре новые модели мотоциклов Jawa индийской сборки

Легендарный мотобренд Jawa получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что дает возможность поставлять технику и реализовывать ее на территории России. В документах в качестве изготовителя указана компания из Чехии, но производство расположено на заводе в Индии, сообщает Motor.

Как следует из данных сертификации, разрешение на продажу на российском рынке получили сразу четыре модели мотоциклов — Jawa 300 CL, Jawa Forty Two, Jawa 350 CL и Jawa 42 FJ. Версия 300 имеет четырехтактный двигатель объемом 295 кубических сантиметров и мощностью 23 лошадиные силы. У 350-й модели мотор объемом 334 «кубов» развивает 29-30 «лошадей».

В плане конструкции все сертифицированные мотоциклы унифицированы. Спереди используется телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами, сзади — маятниковая подвеска. Каждый мотоцикл оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач, крутящий момент на заднее колесо передается с помощью цепного привода.

Бренд Jawa, основанный в 1929 году, завоевал признание в Европе и Советском Союзе благодаря надежной и доступной технике. В 1990-е годы производственная компания столкнулось с финансовыми проблемами и была признана банкротом. Возрождение культовой марки стартовало в 2018 году, когда на индийской площадке был возобновлен выпуск байков под именем Jawa Moto.

Ранее аналитики сообщили о рекорде, который установили российские автомобилисты. Установлено, что в 2025 году в России было реализовано 5,2 тысячи единиц подержанных электромобилей, что на 24 процента превысило результат 2024 года.