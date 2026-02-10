В российском регионе мужчину оштрафовали за лайки под видео на Youtube

Ковдорский районный суд Мурманской области приговорил гражданина Украины к штрафу в 30 тысяч рублей за лайки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Установлено, что мужчина, имеющий вид на жительство в России, ставил одобрительные реакции на видео в Youtube-каналах иноагентов. В одном из роликов рассказывалось, как на взрывном устройстве подорвался генерал-майор, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») УК РФ.

