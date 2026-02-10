В Сети распространили фейк о флаге Индии над зданием правительства Мурманской области

Данные о привлечении 25 тысяч мигрантов из Индии в Мурманскую область — фейк

В соцсетях появилась информация, что в Мурманской области над зданием правительства подняли индийский флаг в знак развития сотрудничества в сфере привлечения мигрантов из Индии. Сообщение якобы было опубликовано местным изданием 51.ru.

Однако, как сообщили в региональном оперативном штабе, скриншот публикации, приписываемой местному СМИ, поддельный. В оперштабе подчеркнули, что информация о «прибытии в регион 25 тысяч индийских специалистов» не имеет под собой никаких оснований.

«В социальных сетях распространяется поддельный скриншот информационного агентства. Это фейк», — заявили в оперативном штабе Мурманской области.

На сайте самого издания 51.ru новость также отсутствует. В указанное на якобы скриншоте время (9 февраля 2026 13:16) на сайте нет ни одной новости.

Фото, которое используется на скрине фейковой новости, якобы взято с официальной страницы правительства Мурманской области VK. В официальной группе действительно есть похожая фотография, однако позади губернатора Мурманской области Андрея Чибиса флаги не России и Индии, а России и области. Оригинальная фотография была опубликована 28 января по итогам заседания правительства Мурманской области. В итогах нет никакого упоминания мигрантов или Индии.

Фейковая новость не получила распространение в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».