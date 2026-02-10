Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
16:50, 10 февраля 2026Мир

Захарова высказалась об участии России в «бале вампиров»

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ей радостно осознавать, что Москва отказалась участвовать в «бале вампиров» и отстаивает традиционные ценности. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.

«Какое счастье, что мы не поддались на вот эти увещевания и донесли нашу позицию и до мировой общественности, и до нашего общества. Не дали, так сказать, этому 100 процентов "балу вампиров" восторжествовать», — сообщила она.

По словам дипломата, когда были обнародованы файлы скандального известного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, стало очевидно, что все опасения России подтвердились.

Ранее Захарова заявила, что файлы по делу Эпштейна раскрыли истинные ценности либералов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
