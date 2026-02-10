Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
15:43, 10 февраля 2026Мир

Захарова связала файлы Эпштейна с ценностями либералов

Захарова: Файлы Эпштейна раскрыли истинные ценности либералов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Keith / Getty Images

Файлы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна раскрыли истинные ценности либералов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Когда ты понимаешь, что есть целая общность, которая на политическом, а порой на государственном уровне закрепила антиценности, что нет уже никаких таких детей, что с ними можно уже делать все что угодно. Можно их, судя по тому, что творилось на острове Эпштейна, насиловать, совершать некие ритуалы», — посетовала российский дипломат.

Ранее в Кремле заявили, что к версии о том, что Джеффри Эпштейном могли руководить спецслужбы РФ, невозможно относиться серьезно. О том, что Эпштейн якобы мог быть связан со спецслужбами России, ранее писало британское издание The Daily Mail.

