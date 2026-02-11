51-летняя Пенелопа Крус снялась в прозрачном наряде для модного журнала

Актриса Пенелопа Крус снялась в откровенном наряде для журнала L'Officiel

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус в откровенном виде снялась для итальянской версии журнала L'Officiel. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.

51-летнюю звезду фильмов «Ванильное небо» и «Бандитки» запечатлели костюме, состоящем из юбки с широким поясом и жакета. Знаменитость распахнула верхнюю часть наряда и продемонстрировала на камеру прозрачную кофту, сквозь ткань которой просвечивал черный бюстгальтер.

В то же время Крус предстала еще на одном кадре лежащей на диване. Она позировала в нижнем белье, поверх которого было надето полупрозрачное облегающее платье.

В январе Пенелопа Крус снялась в откровенном образе для китайской версии журнала W. Тогда актрису сфотографировали с обнаженной грудью.