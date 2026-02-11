Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:07, 11 февраля 2026Ценности

51-летняя Пенелопа Крус снялась в прозрачном наряде для модного журнала

Актриса Пенелопа Крус снялась в откровенном наряде для журнала L'Officiel
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lofficielitalia

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус в откровенном виде снялась для итальянской версии журнала L'Officiel. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного издания.

51-летнюю звезду фильмов «Ванильное небо» и «Бандитки» запечатлели костюме, состоящем из юбки с широким поясом и жакета. Знаменитость распахнула верхнюю часть наряда и продемонстрировала на камеру прозрачную кофту, сквозь ткань которой просвечивал черный бюстгальтер.

В то же время Крус предстала еще на одном кадре лежащей на диване. Она позировала в нижнем белье, поверх которого было надето полупрозрачное облегающее платье.

В январе Пенелопа Крус снялась в откровенном образе для китайской версии журнала W. Тогда актрису сфотографировали с обнаженной грудью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте ответил на вопрос о гарантиях безопасности для России

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России объяснили необходимость введения платного въезда в города

    На Украине назвали важное условие проведения выборов

    Медведев пошутил про свои высказывания

    Звезда «Универа» намекнул на возвращение старых актеров

    51-летняя Пенелопа Крус снялась в прозрачном наряде для модного журнала

    Родителей объявленного погибшим солдата ВСУ заподозрили в мошенничестве

    Медведев призвал пересмотреть все отношения России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok