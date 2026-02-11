Американская семья хочет взыскать с России и еще двух стран деньги за гибель бойца ВСУ. Граждане США требуют 20 миллионов долларов

Американская семья хочет взыскать с России, КНДР и Ирана 20 миллионов долларов за гибель бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Рачка под Авдеевкой. По данным «Известий», граждане США, выдающие себя за близких родственников военного, подали соответствующий иск в суд округа Колумбия в Вашингтоне в январе 2026 года.

С заявлением обратилась Татьяна Кимберлин, которая представилась тетей и «функциональным эквивалентом родителей». Она надеется, что получит компенсацию в том числе из замороженных российских активов.

Женщина является натурализованной гражданкой США. Вместе с семьей она проживает в Мэриленде. По словам Кимберлин, она родилась в том же украинском селе, что и погибший украинский военнослужащий, и всегда относилась к нему как к сыну. Американка утверждает, что в детстве ее дочь Келси каждое лето проводила на Украине вместе с Андреем. «Келси считала Андрея своим братом, а Андрей Келси — своей сестрой», — сообщила она.

Семья Кимберлин заявляет, что усыновила украинца после развода его родителей и смерти матери, однако юридически это не оформила.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава семьи Кимберлин — известный в США радикальный политический активист

Мужу Татьяны — Бретту Кимберлину — 71 год. Он известный в США радикальный политический активист. Мужчина провел в тюрьме минимум 17 лет по обвинениям в подделке документов, торговле наркотиками и терроризме. Сидя за решеткой, он подал свыше сотни исков и судился с блогерами, интересовавшимися его криминальным прошлым.

Сейчас Бретт сосредоточил внимание на Украине. Мужчина утверждает, что уже 30 лет работает на поддержку республики. По данным СМИ, он управляет некоммерческим фондом Kelsie Kimberlin Foundation, учрежденным летом 2023 года. Организация носит имя дочери Бретта, которая в качестве «американо-украинской певицы» выпускает «драматические клипы» в поддержку ВСУ. Утверждается, что годовые обороты фонда не превышают 50 тысяч долларов.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Смогут ли американцы получить компенсацию?

Нью-йоркский адвокат Аркадий Бух отметил, что без политического фона подобные дела не доходят до суда. По его словам, схожие процессы могут длиться годами и выступать инструментом внешнеполитического давления.

Из-за сложностей с распределением замороженных денег основным инструментом выплат на сегодняшний день является Фонд жертв государственного терроризма (USVSST) при минюсте США, указал правозащитник. Однако получить «юрисдикцию» в американском суде над суверенным государством, преодолеть его иммунитет — задача очень сложная.

Даже если это удается, встает вопрос исполнения решения, из каких активов взыскивать. В данном кейсе важно, что Россия не входит в список стран — спонсоров терроризма. Поэтому для конструкции дела привлечены в виде соответчиков Иран и КНДР, которые признаны спонсорами терроризма в 1984 и 2017 годах Аркадий Бух адвокат

Кроме того, «Известия» нашли несостыковки в деле. Так, в сообщениях украинских СМИ говорится, что Рачок погиб от детонации FPV-дрона, а не от иранского «шахеда» или его российского аналога и не от корейского миномета. Именно в помощи с поставкой оружия, якобы в результате применения которого погиб боец, и обвиняются Иран и Северная Корея.