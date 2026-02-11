Белик: Лучшей гарантией для Киева станет отсутствие угроз нацбезопасности России

Лучшей гарантией безопасности для Киева станет отсутствие угроз национальной безопасности России, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Новости.

«Как только исчезнут угрозы для безопасности России, конфликт прекратится», — подчеркнул он. По мнению политика, любые документы о гарантиях безопасности Украины должны согласоваться с Россией.

Как указал Белик, мир на Украине возможен только при единственном условии — когда Россия будет жить спокойно.

