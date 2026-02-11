Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:51, 11 февраля 2026Россия

Белик назвал лучшую гарантию безопасности Украины

Белик: Лучшей гарантией для Киева станет отсутствие угроз нацбезопасности России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Лучшей гарантией безопасности для Киева станет отсутствие угроз национальной безопасности России, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Новости.

«Как только исчезнут угрозы для безопасности России, конфликт прекратится», — подчеркнул он. По мнению политика, любые документы о гарантиях безопасности Украины должны согласоваться с Россией.

Как указал Белик, мир на Украине возможен только при единственном условии — когда Россия будет жить спокойно.

Ранее было названо главное условие долгосрочного мира на Украине. Социолог и политолог Евгений Копатько отметил, что это долгосрочные гарантии безопасности для России от стран НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Белик назвал лучшую гарантию безопасности Украины

    В Киеве испугались следующей зимы

    В древнеегипетском тексте нашли намек на реальность библейских историй о великанах

    Дмитриев высказался о связи Трампа с Эпштейном

    На Украине сообщили об уничтожении ТЭС

    На Украине пожаловались на отсутствие у Европы вооружений для Киева

    В украинском регионе объявили чрезвычайную ситуацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok