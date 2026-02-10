Реклама

Мир
05:00, 10 февраля 2026МирЭксклюзив

Названо главное условие долгосрочного мира на Украине

Политолог Копатько: Россия не пойдет на мир без гарантий безопасности от НАТО
Алевтина Запольская
Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Главное условие для достижение долгосрочного мира на Украине — долгосрочные гарантии безопасности для России от стран НАТО. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал социолог и политолог Евгений Копатько.

По его словам, безопасность границ — абсолютный приоритет для российского руководства, и оно рассчитывает, что западные страны прекратят создавать соответствующие угрозы в случае заключения мирного соглашения. В противном случае Москва, убежден аналитик, Москва никогда не пойдет на сделку.

«В долгосрочном плане продолжение конфликта несет для России серьезные стратегические риски. Нам нужен мир — но на условиях, изначально сформулированных политическим руководством», — сказал Копатько.

Он добавил, что шансы на такой мир до сих пор существуют, поскольку американская администрация впервые за долгое время признала наличие у России законных интересов в сфере безопасности.

«Без этого любая пауза станет лишь подготовкой к следующему этапу противостояния», — заключил политолог.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Россия согласилась на предложение США перейти к сотрудничеству в рамках решения украинского вопроса в Анкоридже, но Вашингтон вводит новые санкции против Москвы. «Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена», — сказал он.

