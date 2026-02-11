Двухметровый ящер съел огромную змею в крупном городе

В Сингапуре двухметровый варан съел питона на глазах у велосипедиста

В городе Сингапур двухметровый варан съел питона на глазах у прохожих. Об этом сообщает сайт Must Share News.

Утром в субботу, 7 февраля, велосипедист заметил двух крупных варанов на дорожке у парка Улу-Пандан. Один из них поедал огромную змею, длина которой также составляла примерно два метра.

На фотографиях, которые сделал очевидец, видно, что ящер лежит на теле добычи и заглатывает ее с головы.

Ранее сообщалось, что в сингапурском ботаническом саду варан растерзал черепаху на глазах у черного лебедя. Заметив птицу, варан уставился на нее, как будто пытался запугать. После этого лебедь уплыл.