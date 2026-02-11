Ефремов нанял охрану и отказался от общественного транспорта

Mash: Михаил Ефремов накануне премьеры спектакля нанял охрану и сменил машину

Актер Михаил Ефремов, который вышел из тюрьмы по УДО, отказался от общественного транспорта и нанял охрану перед премьерой своего спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артиста в преддверии первого показа постановки «Мастерской 12» Никиты Михалкова сопровождает охрана. Передвигается он на минивэне, оформленном на Фонд культуры. Сообщается, что Ефремов «находится под федеральной охраной».

Ранее руководитель PR‑агентства Роман Масленников высказался о спектакле «Без свидетелей», в котором свою первую роль после освобождения из тюрьмы сыграл Михаил Ефремов.

Также известно, что дети освободившегося из колонии актера Вера и Николай получили работу в театре.