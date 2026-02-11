В Совфеде предрекли развал ЕС при вступлении Украины в союз

Джабаров: Часть стран покинут Евросоюз, если туда частично примут Украину

Часть членов Европейского союза покинут объединение, если туда «частично» примут Украину, которая потянет объединение на дно. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Владимир Джабаров в Telegram-канале.

По его словам, слова о том, что в 2027 году Украина будет иметь «частичное» членство в ЕС — «очередная ложь и цинизм».

Он напомнил, что Украина — полуразрушенная страна, «отлавливающая мужчин для отправки на фронт». Политик напомнил, что она живет в долг, почти ничего не производит. «Если Киев таким образом примут, то часть членов Евросоюза покинет объединение», — резюмировал он.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что членство Украины в ЕС подтвердит курс на конфронтацию с РФ.