Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:09, 11 февраля 2026Россия

В Совфеде предрекли развал ЕС при вступлении Украины в союз

Джабаров: Часть стран покинут Евросоюз, если туда частично примут Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Часть членов Европейского союза покинут объединение, если туда «частично» примут Украину, которая потянет объединение на дно. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Владимир Джабаров в Telegram-канале.

По его словам, слова о том, что в 2027 году Украина будет иметь «частичное» членство в ЕС — «очередная ложь и цинизм».

Он напомнил, что Украина — полуразрушенная страна, «отлавливающая мужчин для отправки на фронт». Политик напомнил, что она живет в долг, почти ничего не производит. «Если Киев таким образом примут, то часть членов Евросоюза покинет объединение», — резюмировал он.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что членство Украины в ЕС подтвердит курс на конфронтацию с РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Воскрес" вопреки последним вбросам». Рамзан Кадыров показал кадры ужина с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП с его кортежем

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Российский генконсул рассказал о проблемах релокантов в США

    Появились данные об используемых похитителями денег у бойцов СВО Шереметьево препаратах

    Гуменник рассказал об отношении к нему иностранных спортсменов

    Наряд Колина Фаррелла на шопинге вызвал споры в сети

    В Совфеде предрекли развал ЕС при вступлении Украины в союз

    В МИД рассказали об отношении к недружественным шагам стран к дипломатам

    На Западе увидели сигнал Европе в интервью Лаврова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok