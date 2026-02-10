Политолог Рар: Членство Украины в ЕС подтвердит курс на конфронтацию с РФ

Вероятность частичного принятия Украины в Европейский союз (ЕС) и возможные последствия от этого оценил в беседе с газетой «Взгляд» политолог Александр Рар. По его словам, интеграция Киева в ЕС будет происходить вне всяких правил, включая манипуляции и вероятное объявление некоего чрезвычайного положения в Европе.

По его мнению, сейчас Брюссель и Вашингтон активно готовят такую «лазейку» в качестве компенсации Украине за потерю восточных территорий. При этом европейцы также надеются на провал главы США Дональда Трампа и поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, так как пока иных стратегий, отмечет Рар, у них нет.

Вместе с тем сама страна нацелена не на присоединение к «либеральным ценностям» Европы, уверен спикер. Он считает, что сейчас Киев хочет лишь получить полную поддержку ЕС в противостоянии с Россией.

«Принятие республики в ЕС не укрепит континент, а подтвердит тезис о том, что Европа полностью поворачивается в сторону конфронтации с Москвой», — подытожил политолог.

Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз разрабатывает беспрецедентный план, который может привести к «частичному» членству Украины в 2027 году.

