Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:32, 10 февраля 2026Мир

Названы последствия для Европы от частичного членства Украины в ЕС

Политолог Рар: Членство Украины в ЕС подтвердит курс на конфронтацию с РФ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Вероятность частичного принятия Украины в Европейский союз (ЕС) и возможные последствия от этого оценил в беседе с газетой «Взгляд» политолог Александр Рар. По его словам, интеграция Киева в ЕС будет происходить вне всяких правил, включая манипуляции и вероятное объявление некоего чрезвычайного положения в Европе.

По его мнению, сейчас Брюссель и Вашингтон активно готовят такую «лазейку» в качестве компенсации Украине за потерю восточных территорий. При этом европейцы также надеются на провал главы США Дональда Трампа и поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, так как пока иных стратегий, отмечет Рар, у них нет.

Вместе с тем сама страна нацелена не на присоединение к «либеральным ценностям» Европы, уверен спикер. Он считает, что сейчас Киев хочет лишь получить полную поддержку ЕС в противостоянии с Россией.

«Принятие республики в ЕС не укрепит континент, а подтвердит тезис о том, что Европа полностью поворачивается в сторону конфронтации с Москвой», — подытожил политолог.

Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз разрабатывает беспрецедентный план, который может привести к «частичному» членству Украины в 2027 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Доставки задерживают, отделения закрывают». Бегство сотрудников из «Почты России» ускорилось. В чем причина массовых увольнений?

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    В российском детсаду воспитатель не заметила пропажи ребенка

    Золоту спрогнозировали рекордное подорожание

    В Госдуме оценили вероятность блокировки Telegram в России

    Иностранный лидер в разговоре с Путиным высказался об Украине

    Россияне массово жалуются на сбои в Telegram. Ходят слухи о замедлении мессенджера

    Украина бросила против российских войск «гроб на колесах» в зоне СВО

    Найден уникальный бивень древнего слона размером с человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok