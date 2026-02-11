Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Культура
13:43, 11 февраля 2026Культура

Криминалисты усомнились в самоубийстве Курта Кобейна

DM: Независимые эксперты заявили, что Курта Кобейна могли убить
Ольга Коровина

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic, Inc / Getty Images

Судебные эксперты поставили под сомнение версию о самоубийстве культового музыканта, фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна. Об этом пишет Daily Mail (DM).

По данным издания, частный детектив Брайан Бернетт пересмотрел материалы дела и нашел около десяти несостыковок, указывающих на насильственный характер смерти. Сообщается, что это может стать основанием для возобновления дела спустя 31 год после кончины Кобейна.

В частности Бернетт утверждает, что записка, оставленная музыкантом, была написана кем-то другим. Вопросы вызывают также следы крови после выстрела, место, на котором оказалась гильза, и другие характерные признаки. Эксперт настаивает, что в момент инцидента в помещении находился кто-то, кроме Кобейна.

По словам Бернетта, его интересует не привлечение виновных к ответственности, а выяснение реальных обстоятельств случившегося. В то же время офис судмедэксперта округа Кинг и полицейское управление Сиэтла заявили об отсутствии оснований для пересмотра дела.

Курт Кобейн ушел из жизни 5 апреля 1994 года, его обнаружили спустя три дня. Лидеру группы Nirvana было 27 лет.

Ранее сообщалось, что одну из главных улиц в пермской деревне назвали в честь Кобейна. Речь шла об урочище Зыковское Поле в Добрянском городском округе.

