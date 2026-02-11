Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
15:55, 11 февраля 2026Авто

Масштабы обрушения импорта китайских автомобилей в Россию подсчитали

Gasgoo: Поставки китайских автомобилей в Россию упали больше чем на 46 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В 2025 году экспорт китайских автомобилей в Россию снизился на 46,1 процента по сравнению с 2024 годом и достиг 555 381 единицы. Это подсчитал Исследовательский институт автомобильной промышленности Gasgoo.

В декабре соответствующий показатель составил 65 077 автомобилей. Тем не менее Россия удержала за собой первое место по импорту китайских машин. На второй позиции расположились Объединенные Арабские Эмираты с результатом в 539 712 единиц. Это на 74,3 процента больше значений позапрошлого года. Следом идет Мексика, также нарастившая импорт (плюс 44 процента) до 490 793 автомобилей.

Кроме того, Великобритания приобрела 320 834 автомобиля, а Бразилия — 299 943 единицы.

Помимо ОАЭ, серьезно вырос экспорт китайских машин в Казахстан. Эта постсоветская республика увеличила закупки на 74,3 процента, до 186 965 единиц.

По итогам января 2026 года средняя стоимость китайских машин, представленных на российском рынке, выросла на три процента в сравнении с декабрьскими значениями и достигла 3,94 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Стало известно о самоотверженности охранника российского техникума при нападении

    РЖД пожаловались на некачественные российские локомотивы

    В МИД Украины высказались об ударах по инфраструктуре Казахстана

    В Госдуме предрекли волну мошенничества с Telegram

    В московском дворе нашли множество мертвых кошек

    В парламенте Италии раскритиковали Зеленского и помощь Киеву

    Редкий «Буран» заметили в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok