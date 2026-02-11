Масштабы обрушения импорта китайских автомобилей в Россию подсчитали

Gasgoo: Поставки китайских автомобилей в Россию упали больше чем на 46 процентов

В 2025 году экспорт китайских автомобилей в Россию снизился на 46,1 процента по сравнению с 2024 годом и достиг 555 381 единицы. Это подсчитал Исследовательский институт автомобильной промышленности Gasgoo.

В декабре соответствующий показатель составил 65 077 автомобилей. Тем не менее Россия удержала за собой первое место по импорту китайских машин. На второй позиции расположились Объединенные Арабские Эмираты с результатом в 539 712 единиц. Это на 74,3 процента больше значений позапрошлого года. Следом идет Мексика, также нарастившая импорт (плюс 44 процента) до 490 793 автомобилей.

Кроме того, Великобритания приобрела 320 834 автомобиля, а Бразилия — 299 943 единицы.

Помимо ОАЭ, серьезно вырос экспорт китайских машин в Казахстан. Эта постсоветская республика увеличила закупки на 74,3 процента, до 186 965 единиц.

По итогам января 2026 года средняя стоимость китайских машин, представленных на российском рынке, выросла на три процента в сравнении с декабрьскими значениями и достигла 3,94 миллиона рублей.