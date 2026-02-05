Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
09:37, 5 февраля 2026Авто

В России заметно подорожали китайские машины

«Авто.ру бизнес»: Средняя цена китайской легковушки в России выросла на 3 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

По итогам января 2026 года средняя стоимость китайских машин, представленных на российском рынке, увеличилась на 3 процента в сравнении с декабрьским показателем и достигла 3,94 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные портала «Авто.ру бизнес», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Китайские машины в целом продолжают оставаться гораздо дороже российских, отмечают эксперты. Так, средняя стоимость отечественного автомобиля за отчетный период составила 2,03 миллиона рублей, уточнили аналитики.

Удорожание китайских машин участники рынка связали в том числе с традиционной индексацией цен в начале года. Последнее было обусловлено очередным повышением утильсбора.

Китайские бренды продолжают увеличивать цены на свои автомобили в России вопреки стремительному падению спроса. Подобным образом, объясняют эксперты, дилеры стремятся покрыть растущие издержки. Впрочем, аналитики сомневаются в успешности такой стратегии. Ожидать скорого оживления спроса с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, низкой доступности автозаймов для значительной части населения, регулярного повышения утильсбора и общего подорожания машин не приходится. В лучшем случае, предупреждал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, это произойдет в начале весны. Первые же месяцы года, по его словам, уйдут на адаптацию участников рынка к новым реалиям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина сообщил о прогрессе по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Россиянин неделю наказывал десятилетнего пасынка при помощи металлической цепи

    Найден простой способ снизить риск всех типов инсульта

    Новый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начали поставлять в войска России

    Оценены шансы Панарина выиграть Кубок Стэнли с новой командой в нынешнем сезоне

    Дети Ефремова получили работу в театре

    Российская школьница отнесла мамины украшения на кладбище

    Владельцы кроссоверов одного бренда столкнулись с неожиданными проблемами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok