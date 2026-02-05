В России заметно подорожали китайские машины

«Авто.ру бизнес»: Средняя цена китайской легковушки в России выросла на 3 %

По итогам января 2026 года средняя стоимость китайских машин, представленных на российском рынке, увеличилась на 3 процента в сравнении с декабрьским показателем и достигла 3,94 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные портала «Авто.ру бизнес», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Китайские машины в целом продолжают оставаться гораздо дороже российских, отмечают эксперты. Так, средняя стоимость отечественного автомобиля за отчетный период составила 2,03 миллиона рублей, уточнили аналитики.

Удорожание китайских машин участники рынка связали в том числе с традиционной индексацией цен в начале года. Последнее было обусловлено очередным повышением утильсбора.

Китайские бренды продолжают увеличивать цены на свои автомобили в России вопреки стремительному падению спроса. Подобным образом, объясняют эксперты, дилеры стремятся покрыть растущие издержки. Впрочем, аналитики сомневаются в успешности такой стратегии. Ожидать скорого оживления спроса с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, низкой доступности автозаймов для значительной части населения, регулярного повышения утильсбора и общего подорожания машин не приходится. В лучшем случае, предупреждал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, это произойдет в начале весны. Первые же месяцы года, по его словам, уйдут на адаптацию участников рынка к новым реалиям.