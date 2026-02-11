Министр торговли США признался в семейной поездке на остров Эпштейна

Министр торговли США Лютник признал, что ездил с семьей на остров Эпштейна

Министр торговли США Говард Лютник признался, что ездил с семьей на остров американского миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

По данным издания, на слушаниях в Сенате США Лютник признал, что посетил частный остров Эпштейна и встретился с ним спустя годы после того, как, по его собственным утверждениям, разорвал с ним отношения. По словам министра, в 2012 году у его семьи состоялся обед со скандальным финансистом на частном острове.

Лютник заявил, что он, его жена, дети и их няни остановились на острове во время семейного отдыха на яхте. Отмечается, что этот визит состоялся через четыре года после того, как Эпштейн в рамках сделки с федеральными прокурорами признал себя виновным в склонении несовершеннолетней к проституции.

Ранее стало известно, что сообщница Эпштейна и осужденная за торговлю людьми Гислейн Максвелл предложила президенту США Дональду Трампу заключить сделку.