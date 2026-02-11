Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:46, 11 февраля 2026Мир

Министр торговли США признался в семейной поездке на остров Эпштейна

Министр торговли США Лютник признал, что ездил с семьей на остров Эпштейна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Posner / Anadolu via Getty Images

Министр торговли США Говард Лютник признался, что ездил с семьей на остров американского миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

По данным издания, на слушаниях в Сенате США Лютник признал, что посетил частный остров Эпштейна и встретился с ним спустя годы после того, как, по его собственным утверждениям, разорвал с ним отношения. По словам министра, в 2012 году у его семьи состоялся обед со скандальным финансистом на частном острове.

Лютник заявил, что он, его жена, дети и их няни остановились на острове во время семейного отдыха на яхте. Отмечается, что этот визит состоялся через четыре года после того, как Эпштейн в рамках сделки с федеральными прокурорами признал себя виновным в склонении несовершеннолетней к проституции.

Ранее стало известно, что сообщница Эпштейна и осужденная за торговлю людьми Гислейн Максвелл предложила президенту США Дональду Трампу заключить сделку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл надежды Зеленского на случай перемирия

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Раскрыта неочевидная причина бессонницы

    Стало известно о желании Зеленского обойти условия США по выборам

    Раскрыты последствия массированной атаки на российский регион

    Рассекречена цена iPhone 18 Pro

    Двухметровый ящер съел огромную змею в крупном городе

    Начальник судебных приставов России попался на связях с бандитами

    Россиян вновь начали выселять из люксовых отелей на Кубе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok