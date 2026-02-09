Реклама

Сообщница Эпштейна предложила Трампу сделку

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Wong / Getty Images

Сообщница финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и осужденная за торговлю людьми Гислейн Максвелл предложила президенту США Дональду Трампу заключить сделку. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

По данным телеканала, Максвелл через своего адвоката Дэвида Оскара «ясно дала понять Дональду Трампу, что если президент помилует ее, она очистит его имя от любых обвинений, связанных с Эпштейном».

«Госпожа Максвелл готова говорить откровенно и честно, если президент Трамп помилует ее», — объявил в суде юрист.

Ранее Максвелл подала в суд новое ходатайство с информацией о его друзьях. Она утверждает, что 29 человек, включая четырех соучастников, заключили с властями «секретные соглашения» по делам, связанным с Эпштейном.

