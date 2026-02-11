Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Бывший СССР
22:21, 11 февраля 2026Бывший СССР

На Украине назвали важное условие проведения выборов

Times: Украина хочет привлечь иностранные разведслужбы к выборам
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Украина хочет привлечь иностранные разведывательные службы к возможным выборам в стране. Важное условие их проведения назвал сотрудник украинской разведки в интервью газете The Times.

«Украина попросит страны, предоставившие убежище украинцам, помочь с организацией голосования на участках за рубежом и потребует помощь от иностранных разведслужб по проверке местных чиновников, работающих над организацией выборов», — указано в сообщении.

Отмечается, что такими действиями Киев хочет не допустить «вмешательства России» в ход голосования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о появившейся в СМИ информации о намерении объявить план проведения выборов в стране. «Первый раз слышу», — сказал политик.

