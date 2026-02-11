Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
05:15, 11 февраля 2026АвтоЭксклюзив

Названы недостатки почти идеального кроссовера Belgee

Автовладельцы перечислили исключительно редкие претензии к кроссоверу Belgee X70
Марина Аверкина

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

Кроссовер Belgee X70 в 2024 году пришел на смену Geely Atlas Pro. Удивительно, но белорусская версия китайского автомобиля оказалась почти идеальной машиной — у владельцев практически нет к ней претензий. «Лента.ру» изучила отзывы автомобилистов на портале Auto.ru и все-таки нашла исключительно редкие недостатки.

Пользователь Сергей отметил, что столкнулся с небольшим вздутием краски на крышке багажника в районе крепления номерного знака. Но проблему оперативно устранили по гарантии.

Автовладелец Иван среди большого количества положительных впечатлений упомянул единственный инцидент, которым стало некорректное срабатывание сигнала ошибки датчика ABS. Ошибку быстро исправили в сервисном центре.

Обладатель Belgee X70 под ником Obejedi не был так краток и представил подробный анализ недостатков. Он указал, что климатическая установка требует ручной корректировки и не поддерживает заданную температуру автоматически. При переключении в спортивный режим трансмиссия может совершать резкие переключения на пониженную передачу, что сопровождается рывком.

Материалы по теме:
Утилизационный сбор на автомобили с 1 января 2026 года: новые правила расчета
Утилизационный сбор на автомобили с 1 января 2026 года:новые правила расчета
27 января 2026
Топ-10 зимних шин: рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
Топ-10 зимних шин:рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
3 декабря 2025

«Посадка для водителя 180+ сантиметров роста всегда компромиссная, вылета руля не хватает, подушка коротковата. Слабая радиоантенна, столь же слабое ПО с интерфейсом. Нет названий радиостанций, нет сортировки избранного, нет автопереключений между частотами ретрансляторов», — пишет он.

Претензии автомобилиста касались скрипов в салоне, отсутствия штатного электропривода багажника в его комплектации и высокий расход топлива. По словам владельца, на трассе автомобиль потребляет более 10 литров на 100 километров при спокойной манере езды. Особое недовольство вызвала эргономика селектора режимов движения, а также отсутствие беспроводной зарядки для смартфонов и малая сила тока в USB-портах. Завершил список претензий недостаток датчика уровня омывающей жидкости и быстрый износ дворников. Но при всех своих недовольствах мужчина отметил, что «отсутствие массового воя о гниении или каких-то критических поломках широким фронтом внушает осторожный оптимизм».

Ранее автовладельцы перечислили недостатки кроссовера Belgee X50, выявленные после начала эксплуатации модели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Воскрес" вопреки последним вбросам». Рамзан Кадыров показал кадры ужина с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП с его кортежем

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    НАТО предрекли превращение в европейский проект

    Россиян предупредили о рисках чистки зубов сразу после еды

    Россиянин описал законы штата США фразой «цирк без коней»

    В Киеве заподозрили США и Европу в желании помешать Украине восстановиться в будущем

    Названы недостатки почти идеального кроссовера Belgee

    Четырехметровые ядовитые змеи принялись размножаться на глазах у людей

    Названа странная сексуальная привычка зумеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok