Названы недостатки почти идеального кроссовера Belgee

Автовладельцы перечислили исключительно редкие претензии к кроссоверу Belgee X70

Кроссовер Belgee X70 в 2024 году пришел на смену Geely Atlas Pro. Удивительно, но белорусская версия китайского автомобиля оказалась почти идеальной машиной — у владельцев практически нет к ней претензий. «Лента.ру» изучила отзывы автомобилистов на портале Auto.ru и все-таки нашла исключительно редкие недостатки.

Пользователь Сергей отметил, что столкнулся с небольшим вздутием краски на крышке багажника в районе крепления номерного знака. Но проблему оперативно устранили по гарантии.

Автовладелец Иван среди большого количества положительных впечатлений упомянул единственный инцидент, которым стало некорректное срабатывание сигнала ошибки датчика ABS. Ошибку быстро исправили в сервисном центре.

Обладатель Belgee X70 под ником Obejedi не был так краток и представил подробный анализ недостатков. Он указал, что климатическая установка требует ручной корректировки и не поддерживает заданную температуру автоматически. При переключении в спортивный режим трансмиссия может совершать резкие переключения на пониженную передачу, что сопровождается рывком.

«Посадка для водителя 180+ сантиметров роста всегда компромиссная, вылета руля не хватает, подушка коротковата. Слабая радиоантенна, столь же слабое ПО с интерфейсом. Нет названий радиостанций, нет сортировки избранного, нет автопереключений между частотами ретрансляторов», — пишет он.

Претензии автомобилиста касались скрипов в салоне, отсутствия штатного электропривода багажника в его комплектации и высокий расход топлива. По словам владельца, на трассе автомобиль потребляет более 10 литров на 100 километров при спокойной манере езды. Особое недовольство вызвала эргономика селектора режимов движения, а также отсутствие беспроводной зарядки для смартфонов и малая сила тока в USB-портах. Завершил список претензий недостаток датчика уровня омывающей жидкости и быстрый износ дворников. Но при всех своих недовольствах мужчина отметил, что «отсутствие массового воя о гниении или каких-то критических поломках широким фронтом внушает осторожный оптимизм».

