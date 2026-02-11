Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Наука и техника
14:23, 11 февраля 2026

Обычный витамин оказался помощником в лечении агрессивного рака мозга

JNO: Высокодозированный витамин B3 усиливает лечение глиобластомы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Niacin / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Калгари исследуют, может ли высокодозированный витамин B3 (ниацин) усилить лечение глиобластомы — одного из самых агрессивных и трудноизлечимых видов рака мозга. Обычно терапия включает операцию, лучевую и химиотерапию, однако даже после комплексного лечения опухоль часто возвращается. Работа опубликована в Journal of Neuro-Oncology (JNO).

Идея исследователей заключается в том, что глиобластома подавляет иммунную систему, не позволяя ей эффективно атаковать опухолевые клетки. По данным лабораторных экспериментов на животных, ниацин способен «перезапускать» ослабленные иммунные клетки и усиливать их противоопухолевую активность. Эти результаты стали основанием для клинического исследования I–II фазы с участием пациентов.

В предварительном анализе 24 человек у 82 процентов участников не наблюдалось прогрессирования заболевания в течение шести месяцев после начала терапии — это на 28 процентов выше показателей предыдущих исследований стандартного лечения. Ученые подчеркивают, что результаты пока ранние, но выглядят многообещающими для заболевания, при котором показатели выживаемости почти не меняются последние 20 лет.

При этом специалисты предупреждают: высокие дозы витамина B3 могут быть токсичными и должны применяться исключительно под медицинским контролем.

Ранее стало известно, что сочетание куркумина и ресвератрола эффективно в борьбе с меланомой.

