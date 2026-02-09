Реклама

12:01, 9 февраля 2026

Найдено природное средство против агрессивного вида рака

Nutrients: Сочетание куркумина и ресвератрола эффективно в борьбе с меланомой
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: D. Maehrmann / imago-images.de / Globallookpress.com

Ученые из Университета Сунчхонхян в Южной Корее обнаружили, что сочетание двух природных веществ — куркумина и ресвератрола — действует на клетки меланомы заметно сильнее, чем каждое из них по отдельности. При этом комбинация почти не повреждает здоровые клетки кожи. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В лабораторном эксперименте исследователи изучали влияние куркумина и ресвератрола на клетки меланомы G361 и на нормальные меланоциты. Ученые оценивали, сколько клеток выживает после обработки, как меняется уровень клеточной энергии (АТФ), а также отслеживали признаки остановки деления клеток и их запрограммированной гибели.

Самый сильный эффект был зафиксирован при одновременном воздействии куркумина и ресвератрола в течение 48 часов. В этих условиях жизнеспособность опухолевых клеток резко снижалась, а уровень АТФ падал, что указывало на серьезное нарушение их работы. При этом здоровые клетки кожи пострадали значительно меньше.

Кроме того, совместное действие веществ усиливало процессы гибели опухолевых клеток и влияло на сигнальные пути, отвечающие за их выживание. Авторы отмечают, что результаты не означают готовое лечение, но дают основания для дальнейших исследований этой комбинации как потенциального подхода против меланомы.

Ранее ученые выяснили, что экстракт мальвы подавляет рост и распространение рака толстой кишки.

