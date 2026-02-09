Найдено природное средство против агрессивного вида рака

Nutrients: Сочетание куркумина и ресвератрола эффективно в борьбе с меланомой

Ученые из Университета Сунчхонхян в Южной Корее обнаружили, что сочетание двух природных веществ — куркумина и ресвератрола — действует на клетки меланомы заметно сильнее, чем каждое из них по отдельности. При этом комбинация почти не повреждает здоровые клетки кожи. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В лабораторном эксперименте исследователи изучали влияние куркумина и ресвератрола на клетки меланомы G361 и на нормальные меланоциты. Ученые оценивали, сколько клеток выживает после обработки, как меняется уровень клеточной энергии (АТФ), а также отслеживали признаки остановки деления клеток и их запрограммированной гибели.

Самый сильный эффект был зафиксирован при одновременном воздействии куркумина и ресвератрола в течение 48 часов. В этих условиях жизнеспособность опухолевых клеток резко снижалась, а уровень АТФ падал, что указывало на серьезное нарушение их работы. При этом здоровые клетки кожи пострадали значительно меньше.

Кроме того, совместное действие веществ усиливало процессы гибели опухолевых клеток и влияло на сигнальные пути, отвечающие за их выживание. Авторы отмечают, что результаты не означают готовое лечение, но дают основания для дальнейших исследований этой комбинации как потенциального подхода против меланомы.

