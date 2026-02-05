Реклама

Наука и техника
16:56, 5 февраля 2026Наука и техника

Лекарственное растение неожиданно связали со снижением агрессивности рака

Nutrients: Экстракт мальвы подавляет рост и распространение рака толстой кишки
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Итальянские ученые обнаружили, что экстракт цветков мальвы лесной (Malva sylvestris) — растения, широко используемого в народной медицине — способен подавлять рост и распространение клеток рака толстой кишки. Исследование показало, что растительный экстракт снижает способность опухолевых клеток делиться, двигаться и проникать в окружающие ткани, при этом практически не повреждая здоровые клетки. Работа опубликована в Nutrients.

Эксперименты проводились на двух линиях человеческих раковых клеток кишечника. Ученые выяснили, что вещества из экстракта мальвы проникают внутрь клеток и даже накапливаются в ядре, влияя на работу генов. При этом опухолевые клетки не погибали напрямую, а переходили в «замедленное» состояние — теряли способность активно расти и распространяться, что особенно важно для сдерживания метастазов.

Ключевой находкой стало то, что эффект экстракта связан не только с растительными антиоксидантами, но и с микрoРНК растительного происхождения. Одна из них, miR160b-5p, способна подавлять работу гена CDK2 — важного регулятора клеточного цикла, играющего роль в развитии опухолей. Таким образом, растение влияет на раковые клетки сразу на генетическом уровне.

Авторы подчеркивают, что речь пока идет о лабораторных экспериментах, а не о готовом лекарстве. Однако результаты открывают новые перспективы: экстракты лекарственных растений и содержащиеся в них растительные микрoРНК в будущем могут стать основой для более мягких и точечных противоопухолевых подходов.

Ранее ученые выяснили, что грибок Candida albicans усиливает агрессивные свойства меланомы.

