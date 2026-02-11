Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Экономика
15:01, 11 февраля 2026Экономика

Российский поселок целиком остался без тепла

В Нижегородской области поселок Октябрьский остался без газа и тепла
Виктория Клабукова

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Нижегородской области жителей целого поселка оставили без тепла. Об этом сообщает портал NN.RU.

Подачу газа в поселке Октябрьский Борского района остановили из-за аварии. По словам главы округа Алексея Боровского, автоматика на системе газоснабжения отключилась в полтретьего ночи, однако, как уверяют местные жители, отопление перестало работать на час раньше. В результате сельчане сидели без тепла больше восьми часов.

Проводить запуск по окончании ремонтных работ решили поэтапно, начиная со школ и поликлиник. Давление в системе восстановили после 9 часов утра, котельные возобновили работу к 11 часам утра. Как отметили в местной администрации, прекращения циркуляции теплоносителя допущено не было.

Ранее отопления и горячей воды лишились десятки тысяч жителей Коврова. Причиной отключения назвали поломку на котельной. Восстановить теплоснабжение в городе не могут уже два дня. В квартирах температура не поднимается выше плюс 15 градусов, школьникам приходится сидеть на уроках в куртках.

