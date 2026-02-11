Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
11:29, 11 февраля 2026Экономика

Десятки тысяч жителей российского города остались без отопления на два дня

Виктория Клабукова

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Жители Покрова остались без тепла и горячей воды почти на два дня. О коммунальных проблемах в городе пишет Telegram-канал Shot.

Подачу ресурса прекратили из-за аварии на котельной «Владимиртеплогаз». Только в прошлом году здесь при розжиге газовой горелки котла произошел взрыв газовоздушной смеси. В конце января резко остыли батареи в некоторых школах и детских садах Коврова. В этот раз отключения коснулись порядка 20 тысяч горожан, отопления нет не только в квартирах, но и соцучреждениях. На улицах тем временем столбики термометров держатся на отметке в минус 10-15 градусов, в квартирах температура не поднимается выше плюс 15 градусов. Школьникам приходится сидеть на уроках в куртках.

Ранее в другом российском городе, Юрга, после аварии на теплосетях тепла лишились больше 30 многоквартирных домов. В городе на тот момент стоял 25-градусный мороз. Аналогичный инцидент в начале февраля произошел в Смоленске. В зону отключения попало несколько школ и детских садов.

