Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:48, 4 февраля 2026Экономика

Несколько тысяч жителей российского города оказались без отопления

Жители города в Кузбассе оказались без отопления из-за аварии на теплосетях
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Несколько тысяч жителей Юрги в Кузбассе оказались без отопления из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщает NGS.42.ru

В настоящее время температура на улице составляет минус 12 градусов. Батареи не работают в нескольких десятков многоквартирных домов. Жильцы останутся без отопления как минимум до конца среды, 4 февраля.

В городе за час случилось сразу два прорыва на теплосетях. Из-за первой утечки под отключения попали семь многоквартирных дома, где проживают 812 человек. Работники коммунальных служб пообещали вернуть тепло к 22:00. После второй аварии батареи отключились в 24 многоквартирных домах, где живут почти три тысячи человек. Устранить повреждение планируется к 00:00. В настоящее время тепло вернули 24 домам через обратный трубопровод.

В ночь на четверг, 4 февраля, в регионе столбики термометров опустятся ниже минус 25 градусов, спрогнозировали синоптики.

В декабре жители всей Юрги остались без отопления. Большинство местных домов подключены к единственной в городе теплоэлектроцентрали. В результате возникшей на ней «технической необходимости» подачу тепла снизили ниже температурного норматива, в то время как на улице был 10-градусный мороз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл реакцию США на предложение Путина

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Помощник Путина заявил о взрывоопасной ситуации в ряде регионов мира

    В iPhone 18 не нашли новых функций

    Россиянам назвали законные способы контроля работы сотрудника на удаленке

    Названы дата и место похорон диктора Светланы Жильцовой

    Появилась новая версия о смерти 12-летнего сына бойца СВО по дороге к психологу

    Приговоренный к 13 годам российский парикмахер устроил протест

    Пациент со снарядом Первой мировой в заднем проходе спровоцировал эвакуацию больницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok