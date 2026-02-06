Реклама

12:18, 6 февраля 2026Экономика

Часть российского города осталась без отопления

Мэр Новиков: Часть Смоленска осталась без отопления из-за аварии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Часть Смоленска осталась без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщил мэр российского города Александр Новиков в Telegram-канале.

Инцидент произошел на пересечении улиц Бабушкина и 25 Сентября. Произошел прорыв на участке магистральной тепловой сети АО «РИР Энерго» — «Смоленская генерация». «В связи с аварией отопление временно отключено у части потребителей», — заявил глава города.

В нескольких школах и детских садах, которые попадают в зоны отключения, пришлось отменить занятия. Новиков уточнил, что авария произошла на той же магистральной сети, на которой были запланированы ремонтные работы. Их должны были начать в 11:00 6 февраля на другом участке, но из-за прорыва пришлось начать на несколько часов раньше одновременно с восстановлением поврежденного участка.

Ранее половина Читы осталась без света и отопления в 30-градусный мороз. Предварительной причиной инцидента назвали аварию на местной ТЭЦ.

