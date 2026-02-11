Отец устроившего стрельбу в техникуме Анапы подростка впервые высказался о случившемся

Отец устроившего стрельбу в Анапе подростка не поддерживает с ним отношения

Отец устроившего стрельбу в техникуме на Промышленной улице в Анапе 17-летнего подростка впервые высказался о случившемся. Разговор с россиянином публикуют «Известия».

Мужчина признался, что о трагедии узнал от журналистов. Он подчеркнул, что не поддерживает отношения с сыном.

Как утверждает источник «Известий», юноша состоял в тематических чатах. Кроме того, он писал, что «минировал» школу еще в 2023 году.

11 февраля студент с гладкоствольным охотничьим ружьем устроил стрельбу в холле техникума. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в результате смертельные ранения получил охранник. Еще двое человек пострадали.

По предварительной версии, на преступление подростка толкнула ситуация с дипломом. Он якобы дал взятку в размере полумиллиона рублей, чтобы получить документ раньше, но «его обманули».

Стрелка удалось задержать, сейчас территория вокруг техникума оцеплена.