Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:56, 11 февраля 2026Россия

Отец устроившего стрельбу в техникуме Анапы подростка впервые высказался о случившемся

Отец устроившего стрельбу в Анапе подростка не поддерживает с ним отношения
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «ЧП Анапа»

Отец устроившего стрельбу в техникуме на Промышленной улице в Анапе 17-летнего подростка впервые высказался о случившемся. Разговор с россиянином публикуют «Известия».

Мужчина признался, что о трагедии узнал от журналистов. Он подчеркнул, что не поддерживает отношения с сыном.

Как утверждает источник «Известий», юноша состоял в тематических чатах. Кроме того, он писал, что «минировал» школу еще в 2023 году.

11 февраля студент с гладкоствольным охотничьим ружьем устроил стрельбу в холле техникума. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в результате смертельные ранения получил охранник. Еще двое человек пострадали.

По предварительной версии, на преступление подростка толкнула ситуация с дипломом. Он якобы дал взятку в размере полумиллиона рублей, чтобы получить документ раньше, но «его обманули».

Стрелка удалось задержать, сейчас территория вокруг техникума оцеплена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Греф призвал платить чиновникам позволяющие вести «не нищенскую» жизнь зарплаты

    Российские компании начали сообщать о дефолтах из-за отсутствия денег

    Женщина сбросила 44 килограмма без операций и уколов и поделилась секретами похудения

    Зеленский заявил о несогласии Украины и России с предложением США по Донбассу

    В Госдуме призвали запретить парковку во дворах для некоторых машин

    Марго Робби в разы подняла популярность одного романа в России

    Lexus попытался уйти от полицейской погони и устроил массовое ДТП в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok