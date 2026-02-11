Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

15:38, 11 февраля 2026Силовые структуры

«Невиновных в этот день не будет». В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме. Что известно о нападении, погибших и раненых?

В Анапе студент устроил стрельбу в техникуме, один человек погиб, двое ранены
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Студент с гладкоствольным охотничьим ружьем устроил стрельбу в холле техникума на Промышленной улице в Анапе (Краснодарский край). По предварительным данным, при нападении погиб охранник, ранены два человека.

Стрельбу в Анапе устроил студент с ружьем

По предварительным данным, стрельбу в индустриальном техникуме в Анапе устроил 17-летний Илья О. — студент-второкурсник этого учебного заведения, который учился на автомеханика. Стрелок был одет в черную рубашку и черные тренировочные брюки.

По данным SHOT, он был вооружен двуствольным гладкоствольным ружьем ТОЗ-34ЕР. Как пишет Baza, также у молодого человека была при себе тактическая разгрузка и десятки патронов.

Согласно предварительным данным, для нападения студент похитил охотничье ружье у одного из родственников.

Обстановка у техникума в Анапе после нападения

Обстановка у техникума в Анапе после нападения

Кадр: Telegram-канал «ЧП Анапа»

Мотивом нападения могла стать взятка из-за диплома

Студент-второкурсник, устроивший стрельбу в Анапе, учился по специальности «Техобслуживание автомобилей», а его родители развелись полгода назад, пишет Mash. При этом, как рассказали одногруппники Ильи, на преступление его толкнула ситуация с дипломом. Он якобы дал взятку в полмиллиона рублей, чтобы получить документ раньше, но «его обманули».

Перед нападением на техникум студент поставил себе статус в соцсетях: «Невиновных в этот день не будет, любое отродье, которое попадется мне на пути, умрет». В минувшем мае он шутил о минировании школы. В соцсетях у него много аккаунтов с разными никами — под ними студент сидел в чатах про «поиск госпожи», увлекался игрой Dota и стримами.

Стрелок успел сделать 13 выстрелов

Первые сообщения о стрельбе на Промышленной улице в Анапе появились около 14:00 мск. Согласно данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, студент открыл огонь в холле техникума. Он успел сделать 13 выстрелов — десять в коридоре и еще три — на улице, пока его не задержали, уточняет Mash. Он шесть раз перезарядил ружье в процессе.

Студенты рассказали о своем спасении во время стрельбы в техникуме Анапы. По словам учащихся, они обратили внимание на раздавшиеся на улице крики и увидели в окне бегущих людей. Понимая, что они в опасности, студенты немедленно забаррикадировались.

Момент задержания стрелка в Анапе

Момент задержания стрелка в Анапе

Кадр: Telegram-канал «ЧП Анапа»

При нападении в Анапе погиб охранник

Сотрудники Росгвардии оперативно задержали стрелка, а территория вокруг техникума была перекрыта. Сейчас на месте происшествия работает полиция и экстренные службы.

По данным ГУ МВД, в результате нападения пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. При этом, как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выстрелы стали летальными для охранника техникума — он первый принял на себя удар, оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы.

