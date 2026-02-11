Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Раскрыто количество сделанных в техникуме Анапы выстрелов

Напавший на техникум Анапы студент сделал 13 выстрелов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал 112

Напавший на индустриальный техникум Анапы 17-летний студент сделал 13 выстрелов. Подробности стрельбы раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным издания, во время атаки подозреваемый десять раз выстрелил в коридоре учебного заведения, еще три выстрела он произвел на улице. Отмечается, что нападавший успел шесть раз зарядить свое оружие, пока не был задержан сотрудниками Росгвардии.

Очевидцы успели снять на видео устроенную им стрельбу и последовавшее задержание. Молодой человек был вооружен гладкоствольным охотничьим ружьем ТОЗ-34ЕР. При себе у него была разгрузка с десятками патронов.

Нападавшим оказался 17-летний студент Илья, который учится в этом заведении на автомеханика на первом курсе. В результате атаки один человек получил ранения, несовместимые с жизнью, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

