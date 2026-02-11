Раскрыта личность устроившего стрельбу в колледже Анапы

Устроивший стрельбу в колледже Анапы оказался студентом первого курса

Напавшим на колледж в Анапе оказался 17-летний студент по имени Илья. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, молодой человек учится в этом заведении на автомеханника на первом курсе. Он пришел с гладкоствольным ружьем ТОЗ-34ЕР к техникуму и открыл огонь. Ранения получили пять человек. По предварительным данным, двое находятся в тяжелом состоянии, трое получили ранения средней тяжести.

Момент стрельбы и последующее задержание подозреваемого сотрудниками Росгвардии сняли на видео. При задержании у молодого человека нашли разгрузку с десятками патронов. Мотивы его поступка устанавливаются.