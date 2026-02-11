Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:39, 11 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыта личность устроившего стрельбу в колледже Анапы

Устроивший стрельбу в колледже Анапы оказался студентом первого курса
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Напавшим на колледж в Анапе оказался 17-летний студент по имени Илья. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, молодой человек учится в этом заведении на автомеханника на первом курсе. Он пришел с гладкоствольным ружьем ТОЗ-34ЕР к техникуму и открыл огонь. Ранения получили пять человек. По предварительным данным, двое находятся в тяжелом состоянии, трое получили ранения средней тяжести.

Момент стрельбы и последующее задержание подозреваемого сотрудниками Росгвардии сняли на видео. При задержании у молодого человека нашли разгрузку с десятками патронов. Мотивы его поступка устанавливаются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность устроившего стрельбу в колледже Анапы

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Каллас попыталась разгадать российскую тактику на переговорах по Украине

    На желание Трампа избавиться от Зеленского указали

    Москвичам пообещали мокрый снег и дождь

    Один человек стал жертвой стрельбы в российском техникуме

    Лавров сделал заявление о компромиссах и подписании Россией невыгодного мира

    Тарасова обвинила организаторов Олимпиады в уничтожении Гуменника

    Появилась информация о состоянии пострадавших во время стрельбы в техникуме Анапы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok