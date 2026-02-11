Появилось новое видео задержания стрелка у российского техникума

Очевидцы сняли на видео, как спецназ обезвредил стрелка у техникума в Анапе

Спецназ Росгвардии обезвредил стрелка у индустриального техникума в Анапе. Очевидцы сняли на видео задержание молодого человека. Запись публикует Telegram-канал 112.

На кадрах видны силовики, хватающие вооруженного юношу, его скрутили и уложили на асфальт.

Напавший на индустриальный техникум в Анапе был вооружен гладкоствольным охотничьим ружьем, при себе у него также была разгрузка и десятки патронов. Атаковавший является студентом техникума. Он учился на автомеханика. Выясняется его мотив.

Среди пятерых раненых — охранник и студенты.

В настоящее время на месте происшествия работают полиция и экстренные службы. Промышленная улица, где произошла стрельба, полностью перекрыта.

На этой неделе в техникуме по плану идет защита дипломов.