14:27, 11 февраля 2026Силовые структуры

Назван арсенал открывшего стрельбу у российского техникума

Напавший на техникум в Анапе вооружен охотничьим ружьем, разгрузкой с патронами
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Напавший на индустриальный техникум в Анапе был вооружен гладкоствольным охотничьим ружьем, пишет Baza.

По данным издания, также у молодого человека была при себе разгрузка и десятки патронов. Атаковавший является студентом техникума. Он учился на автомеханика, уточняет Telegram-канал Mash.

Двухствольное ружье 12-го калибра ТОЗ-34 сейчас лежит на улице рядом с учебным учреждением. Стрелок был одет в черную рубашку и черные тренировочные брюки. Его сразу же задержали росгвардейцы. Выясняется его мотив.

Среди пятерых раненых — охранник и студенты.

В настоящее время на месте происшествия работают полиция и экстренные службы. Промышленная улица, где произошла стрельба, полностью перекрыта.

На этой неделе в техникуме по плану идет защита дипломов.

