Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:14, 11 февраля 2026Силовые структуры

Стало известно об устроившем стрельбу у российского техникума

Задержан устроивший стрельбу у техникума в Анапе, он 2008 года рождения
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Правоохранительные органы задержали молодого человека, устроившего стрельбу возле индустриального техникума в Анапе. Об этом сообщает Baza.

Задержанный 2008 года рождения. При себе у него была разгрузка с патронами, уточняет Telegram-канал SHOT. Промышленная улица, где произошла стрельба, полностью перекрыта.

Стрелка задержали росгвардейцы. Его личность и мотивы уточняются. Сейчас на месте происшествия работает полиция и экстренные службы. Двое раненых госпитализированы.

На этой неделе в техникуме проходит по плану защита дипломов. Студенты говорят, что стрелявший учился в техникуме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Студенты рассказали о своем спасении при стрельбе в техникуме Анапы

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Увеличилось число пострадавших при стрельбе в техникуме Анапы

    В Азербайджане назвали виновных в напряженности в отношениях с Россией

    Российские яйца ворвались на арабский рынок

    Обычный витамин оказался помощником в лечении агрессивного рака мозга

    Фристайлистка-трансгендер провалила квалификацию на Олимпиаде-2026

    Дмитриев иронично ответил на слова Каллас про освистывание вице-президента США

    Люся Чеботина высказалась о сыновьях богатых родителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok