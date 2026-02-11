Стало известно об устроившем стрельбу у российского техникума

Задержан устроивший стрельбу у техникума в Анапе, он 2008 года рождения

Правоохранительные органы задержали молодого человека, устроившего стрельбу возле индустриального техникума в Анапе. Об этом сообщает Baza.

Задержанный 2008 года рождения. При себе у него была разгрузка с патронами, уточняет Telegram-канал SHOT. Промышленная улица, где произошла стрельба, полностью перекрыта.

Стрелка задержали росгвардейцы. Его личность и мотивы уточняются. Сейчас на месте происшествия работает полиция и экстренные службы. Двое раненых госпитализированы.

На этой неделе в техникуме проходит по плану защита дипломов. Студенты говорят, что стрелявший учился в техникуме.