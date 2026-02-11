Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

В МВД рассказали подробности нападения на российский техникум

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вооруженный студент устроил стрельбу в холле техникума Анапы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По предварительной информации ведомства, пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. Стрелок задержан. Полиция выясняет обстоятельства происшествия и мотивы нападавшего.

Жертвой атаки стал охранник, который принял на себя удар, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, охранник успел вызвать правоохранителей.

Напавший на индустриальный техникум в Анапе был вооружен гладкоствольным охотничьим ружьем, при себе у него также была разгрузка и десятки патронов.

Оружие он украл у родственника. Мотивом преступления стал диплом, который ему отказались выдать. Он учился на автомеханика.

В настоящее время на месте происшествия работают полиция и экстренные службы. Промышленная улица, где произошла стрельба, полностью перекрыта.

На этой неделе в техникуме по плану идет защита дипломов.

