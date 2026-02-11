Появились подробности о расправе над криминальным авторитетом

В Оренбургской области следователи раскрыли убийство криминального авторитета

В Оренбургской области следователи предъявили обвинение двум участникам самарской организованной преступной группы (ОПГ) в расправе над криминальным авторитетом, совершенную в Оренбурге в 2003 году. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в октябре 2003 года злоумышленники по заданию лидера своей ОПГ прибыли в Оренбург для расправы над одним из местных криминальных авторитетов. Они купили автомобиль, получили оружие и 19 октября 2003 года, выследив жертву у развлекательного комплекса на улице Брестской, открыли по нему прицельный огонь из автомата. Однако в результате ошибки не выжил другой авторитет.

Дело долгое время оставалось нераскрытым. Установить причастность удалось только спустя более 20 лет в результате совместной работы следователей, криминалистов, оперативников МВД и ФСБ.

Ранее в Свердловской области суд приговорил к 21 году колонии особого режима местного жителя, который совершил две расправы по схожему сценарию.