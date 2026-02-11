Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:40, 11 февраля 2026Силовые структуры

Появились подробности о расправе над криминальным авторитетом

В Оренбургской области следователи раскрыли убийство криминального авторитета
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Оренбургской области следователи предъявили обвинение двум участникам самарской организованной преступной группы (ОПГ) в расправе над криминальным авторитетом, совершенную в Оренбурге в 2003 году. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в октябре 2003 года злоумышленники по заданию лидера своей ОПГ прибыли в Оренбург для расправы над одним из местных криминальных авторитетов. Они купили автомобиль, получили оружие и 19 октября 2003 года, выследив жертву у развлекательного комплекса на улице Брестской, открыли по нему прицельный огонь из автомата. Однако в результате ошибки не выжил другой авторитет.

Дело долгое время оставалось нераскрытым. Установить причастность удалось только спустя более 20 лет в результате совместной работы следователей, криминалистов, оперативников МВД и ФСБ.

Ранее в Свердловской области суд приговорил к 21 году колонии особого режима местного жителя, который совершил две расправы по схожему сценарию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Редкий негодяй». Министр спорта России резко высказался о главе Международной федерации хоккея. Что ему не понравилось?

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Россиян предостерегли от чрезмерного накопления отпусков

    Российская саночница рассказала о подарившем ей отличное настроение 13-м месте на ОИ

    В российском городе на прохожих едва не рухнула снежная глыба

    Названы непредвиденные поломки автомобилей из-за мощных снегопадов

    Российский боец скрылся от атакующих дронов ВСУ и выжил после аварии

    США сфотографировали «Орешник» в Белоруссии

    Забывчивость российской судьи обернулась уголовным делом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok