Убивавшего по схожему сценарию россиянина приговорили

В Свердловской области суд приговорил мужчину к 21 году за два убийства

В Свердловской области суд приговорил к 21 году колонии особого режима местного жителя, который совершил две расправы по схожему сценарию. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Он полностью признал вину в ходе следствия и суда.

По версии следствия, оба преступления были совершены по схожему сценарию после совместного распития алкоголя. В августе 2004 года в подвале жилого дома в Ревде осужденный выпивал с мужчиной без определенного места жительства. В какой-то момент к ним пришла знакомая мужчины и стала предъявлять ему претензии. Это не понравилась подсудимому, при помощи ножа он расправился с ней.

Спустя два месяца, в октябре 2004 года, он аналогичным образом расправился с женщиной, с которой познакомился при покупке спиртного в ее же квартире. Раскрыть преступления спустя более чем 20 лет помогли свидетельские показания и современная судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области пенсионерка подозревается в двойной расправе.