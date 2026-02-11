Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:59, 11 февраля 2026Силовые структуры

Убивавшего по схожему сценарию россиянина приговорили

В Свердловской области суд приговорил мужчину к 21 году за два убийства
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В Свердловской области суд приговорил к 21 году колонии особого режима местного жителя, который совершил две расправы по схожему сценарию. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Он полностью признал вину в ходе следствия и суда.

По версии следствия, оба преступления были совершены по схожему сценарию после совместного распития алкоголя. В августе 2004 года в подвале жилого дома в Ревде осужденный выпивал с мужчиной без определенного места жительства. В какой-то момент к ним пришла знакомая мужчины и стала предъявлять ему претензии. Это не понравилась подсудимому, при помощи ножа он расправился с ней.

Спустя два месяца, в октябре 2004 года, он аналогичным образом расправился с женщиной, с которой познакомился при покупке спиртного в ее же квартире. Раскрыть преступления спустя более чем 20 лет помогли свидетельские показания и современная судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области пенсионерка подозревается в двойной расправе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл надежды Зеленского на случай перемирия

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Раскрыта неочевидная причина бессонницы

    Стало известно о желании Зеленского обойти условия США по выборам

    Раскрыты последствия массированной атаки на российский регион

    Рассекречена цена iPhone 18 Pro

    Двухметровый ящер съел огромную змею в крупном городе

    Начальник судебных приставов России попался на связях с бандитами

    Россиян вновь начали выселять из люксовых отелей на Кубе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok