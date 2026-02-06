Российская пенсионерка с помощью дивана расправилась с двумя соседками

В Мурманской области пенсионерка подозревается в двойном убийстве

В Мурманской области пенсионерка подозревается в двойной расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

По данным следствия, утром 25 января 84-летняя жительница поселка Умба подожгла диван в своей квартире на улице Советской и покинула помещение. В результате ее действий две женщины, находившиеся в смежной квартире, отравились продуктами горения. Доза, полученная ими, оказалась несовместима с жизнью.

Подозреваемая задержана и помещена в медицинское учреждение закрытого типа для проведения комплексной психолога-психиатрической экспертизы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут сбор и закрепление доказательной базы.

