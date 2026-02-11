Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Экономика
15:00, 11 февраля 2026Экономика

Россиян обвинили в стремлении к красивой жизни за чужие деньги

Психолог Вольная: Тренды соцсетей загоняют россиян в кредитную кабалу
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yevhen Rehulian / Shutterstock / Fotodom

Социальные сети, которые все более активно формируют массовое представление о красивой жизни, в итоге загоняют многих россиян в кредитную кабалу. Об этом заявила клинический психолог Мария Вольная, ее слова приводит НСН.

Видя искусственную глянцевую картинку на экране смартфона, пояснила она, россияне хотят добиться того же результата, но за чужие деньги. Многие в итоге начинают набирать кредиты в надежде удовлетворить растущие потребности. Такое финансовое поведение Вольная назвала «невежественным и инфантильным».

Ключевой проблемой граждан психолог назвала отсутствие «базовой ответственности» за свои поступки. Легкомысленная погоня за «иллюзорной картинкой» может принести краткосрочное ощущение удовлетворения, но на более длительном отрезке такое поведение зачастую оборачивается разочарованием. Набрав кредитов, человек осознает, что оказался у разбитого корыта. «Человек зацикливается на закрытии долга и берет на это новый кредит, перекладывая с карточки на карточку одни и те же деньги», — констатировала Вольная.

Ранее на серьезное долговое бремя россиян указал Центробанк (ЦБ). К началу июля прошлого года около 50 процентов задолженности населения по кредитам приходилось на граждан с тремя и более займами. Размер всех обязательств россиян перед банками ЦБ на тот момент оценивал в 18 триллионов рублей. Рыночные ставки еще долгое время будут оставаться на высоком уровне. На этом фоне эксперты призвали граждан охладить свой кредитный пыл и по возможности воздержаться от новых займов.

