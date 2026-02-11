Шутка на свадьбе в российском регионе закончилась сроком

В Ингушетии осудили мужчину, ударившего брата ножом на свадьбе

В Ингушетии осудили мужчину, ударившего брата ножом на свадьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, 47-летний Магомед с 38-летним братом приехали на свадьбу в Кантышево. В процессе застолья младший сказал, что брат любит бывать с женщинами. Все весело отреагировали на слова, но старший обиделся и позвал родственника поговорить.

Разговор пошел не по плану, Магомед ударил брата ножом в ногу. На суде он заявил, что таким образом планировал проучить младшего и не планировал причинять сильного вреда. Суд приговорил его к условному сроку лишению свободы.

