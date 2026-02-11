Терапевт назвала важный для здоровья простаты микроэлемент

Терапевт Тен: Дефицит цинка может спровоцировать снижение уровня тестостерона

Дефицит одного микроэлемента может серьезно подкосить мужское здоровье, предупредила терапевт Зарема Тен. Его врач назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Тен, для мужского здоровья очень важен цинк. Специалист объяснила, что дефицит этого микроэлемента может провоцировать снижение уровня тестостерона и ухудшить фертильность.

Кроме того, цинк важен для здоровья простаты. «Предстательная железа содержит одну из самых высоких концентраций цинка в организме. Считается, что микроэлемент участвует в поддержании нормальной функции простаты», — отметила медик.

Тен добавила, что дефицит цинка негативно влияет на иммунную систему. Как предупредила терапевт, недостаток этого микроэлемента делает организм более уязвимым перед различными инфекциями.

