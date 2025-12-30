Реклама

06:02, 30 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвал маскирующиеся под усталость заболевания

Невролог Лавренова: Дефицит витамина D и анемия маскируются под усталость
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

Дефицит витамина D, анемия и другие заболевания могут маскироваться под обычную усталость, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-невролог клиники Atribeaute Мария Лавренова. Она призвала обращаться за помощью в случае, если усталость держится дольше двух-четырех недель.

«Зимой нередко встречается дефицит витамина D — он связан с такими симптомами как мышечная слабость, усталость, вялость. Важно не прибегать к самостоятельным экспериментам с витамином, а проверить дефицит по анализам, чтобы врач подобрал корректную дозировку, — подчеркнула Лавренова. — Еще одним состоянием, которое может маскироваться под усталость, является железодефицитная анемия или латентный дефицит железа».

При этих нарушениях обмена, по словам невролога, могут наблюдаться слабость, сонливость, бледность, одышка при нагрузке, сердцебиения, иногда — ломкость ногтей и волос, «заеды» в уголках губ, странная тяга есть несъедобное. Также, как рассказала врач, усталость могут давать различные заболевания эндокринной системы, например, гипотиреоз и ряд психических расстройств.

«Если после качественного отдыха, балансировки рациона, усталость становится меньше – это “зеленый” флаг. А вот если чувство разбитости возникает даже после продолжительного глубокого сна, стоит насторожиться, — предупредила невролог. — Если усталость не характерна для вашего обычного состояния, держится более двух-четырех недель, не объясняется недосыпом или временной перегрузкой и заметно снижает работоспособность, стоит обратиться к врачу. Это может быть и терапевт, и невролог».

Ранее врач-офтальмолог Антон Казанцев предупредил, что гирлянды негативно влияют на зрение. По словам врача, интенсивное мерцание светодиодов может усугубить существующие глазные заболевания.

