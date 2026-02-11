Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Экономика
17:05, 11 февраля 2026Экономика

Улицы российского города залило кипятком

В Иркутске дороги залило кипятком, потоки воды разрушают подпорную стену
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Иркутске улицы залило кипятком, и потоки воды начали создавать наледь на дорогах и разрушать подпорную стену. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Вода поступает со стороны таунхаусов на улице Ржанова и заливает проезжую часть. На кадрах видно, как на улицы стекаются ручьи, и от них идет пар. «Потоки образуют наледь на дороге и тротуаре, разрушают подпорную стену», — говорится в публикации.

Жители российского города неоднократно обращались в Водоканал. Специалисты выезжали на место, но не смогли найти область протечки. Выяснилось, что схемы инженерный сетей в этом районе не совпадают с реальным расположением люков и прочих коммуникаций.

Ранее в Оренбурге двое прохожих провалились под землю и обварились кипятком. По причине утечки на частных тепловых сетях обвалился грунт, а под асфальтом образовалась яма с горячей водой. В результате улицу заволокло паром, и пострадавшие, не заметив обвала из-за плохой видимости, упали в нее и ошпарились кипятком.

