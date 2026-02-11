В России отложили реализацию ключевого проекта в автопроме из-за нехватки денег

Алиханов: Разработка единой модульной платформы отложена из-за нехватки средств

Российские власти отложили разработку единой модульной платформы в автопроме из-за нехватки денежных средств. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) Антон Алиханов, его слова приводит «Интерфакс».

Единая модульная платформа (ЕМП) в автопроме представляет собой систему конструкторских элементов, которые можно комбинировать в различных вариациях. С ее помощью задаются базовые пропорции выпускаемых автомобилей, включая колесную базу, высоту посадки, расположение пассажирского салона относительно колес, длину капота, угол наклона лобового стекла и так далее. Такая система позволяет концернам производить машины разных классов и типов.

На подготовку проекта ее создания для российского автопрома ведомство планировало за пять лет вложить 160 миллиардов рублей. Однако на фоне роста дефицита федерального бюджета министерство решило пока отказаться от его реализации, отметил Алиханов.

Отечественные производители, добавил он, не потянут столь большие затраты в одиночку. Для реализации масштабного проекта необходима господдержка, на что рассчитывать сейчас не приходится, посетовал министр. «Такие затраты могут позволить себе только мировые автогиганты», — констатировал Алиханов.

О планах российских властей создать общую платформу для всех легковушек сообщалось еще летом 2024 года. Первый вице-премьер Денис Мантуров оценивал суммарную стоимость ключевого для отечественного автопрома проекта в 180 миллиардов рублей. На необходимость использования собственных разработок в разное время указывали ведущие российские концерны, включая «АвтоВАЗ», «Москвич» и «Автотор». Участники рынка тогда скептически отнеслись к «абстрактной разработке», указав в том числе на сильную зависимость от поставок иностранных комплектующих.