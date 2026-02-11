Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

17:02, 11 февраля 2026Мир

Видный европейский политик обратился к Эпштейну с просьбой и поплатился

Совет Европы снял иммунитет со своего экс-генсека Ягланда за связь с Эпштейном
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Совет Европы снял дипломатический иммунитет со своего бывшего генерального секретаря и экс-премьер-министра Норвегии Турнбьерна Ягланда, в отношении которого ведется расследование по подозрению в коррупции и связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Le Monde.

Согласно опубликованным Минюстом США документам по делу Эпштейна, Ягланд попросил у финансиста гарантию при покупке недвижимости, однако ответ на его просьбу неизвестен.

Кроме того, в документах есть информация, что чиновник останавливался в резиденции Эпштейна в Нью-Йорке в 2018 году, а также в Париже в 2015 и 2018 годах.

Ранее министр торговли США Говард Лютник на слушаниях в Сенате США признал, что посетил частный остров Эпштейна и встретился с ним спустя годы после того, как, по его собственным утверждениям, разорвал с ним отношения. По словам министра, в 2012 году у его семьи состоялся обед со скандальным финансистом на частном острове.

