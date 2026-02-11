Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

10:29, 11 февраля 2026Экономика

В российском городе пожаловались на выпрыгивающих из баков крыс

Во Владивостоке мусорные баки кишат крысами из-за редкого вывоза отходов
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Во Владивостоке мусорные контейнеры кишат крысами. О ситуации с вредителями пишет Telegram-канал Mash.

Грызуны оккупировали мусорки в окрестностях многоквартирных домов на улице Луговой. Горожане просто боятся подойти к стоящим во дворах бакам — из них так и норовят выпрыгнуть крысы. Вредители, по словам местных жителей, расплодились из-за редкого вывоза отходов. В ответ на претензии администрация города обязала управляющую компанию провести дератизацию.

Жалобы на крыс поступают из этого района не в первый раз. Так, на засилье грызунов жители домов на Луговой сетовали еще в 2024 году. Вблизи площадок для сбора твердых коммунальных отходов сновали стаи крыс, держа в страхе даже кошек. Реакции управляющей компании пришлось ждать довольно долго.

Ранее на обнаглевших крыс пожаловались жители одного из домов в Челябинске. Грызуны развелись там за время новогодних праздников, пока управляющая компания затягивала с уборкой мусоропроводов. Расплодившиеся крысы свободно бегали по этажам и висели на дверных косяках.

    Обсудить
