В российском городе крысы повисли на дверях квартир

В Челябинске расплодившиеся в доме крысы повисли на дверях квартир

В Челябинске жильцов дома атаковали полчища крыс. Расплодившихся грызунов видят не только под ногами, но и прямо на дверях, передает портал Ura.ru.

На засилье крыс жалуются жители многоквартирного дома по улице Пограничной в Советском районе. Вредители, по словам горожан, завелись в новогодние праздники из-за отсутствия уборки мусоропроводов. К концу января ситуация обрела катастрофические масштабы. Крысы свободно бегают по этажам и висят на дверных косяках, пугая собственников. «Мы боимся выходить из дома», — признаются квартировладельцы. В управляющей компании заверили, что скоро проведут обработку от крыс.

Ранее стаи крыс обнаружили в жилищном комплексе «Румянцево Парк» в Москве. С наступлением холодов грызуны стали усиленно размножаться в домах. Вылавливая крыс, жильцам приходится вскрывать потолки. Коммунальщики разбросали отраву от вредителей и начали бетонировать дыры, но грызуны продолжают ползти в квартиры по вентиляции.